Казань признали одним из худших городов для инвестиций в недвижимость
За три последние года среднегодовая реальная доходность составила −1,5%.
В список крупных городов с отрицательной доходностью инвестиций в недвижимость попала Казань. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
Для подсчета доходности недвижимости рассчитывались данные прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду, с одной стороны, а также выплат НДФЛ, счетов за жилищно-коммунальные услуги, капремонт и налогов на имущество физлиц с другой. В качестве основы была взята типовая однокомнатная квартира.
При покупке квартиры в столице Татарстана за три последние года среднегодовая реальная доходность таких инвестиций, даже если квартира была сдана в аренду, составила −1,5%. Похожая доходность в Южно-Сахалинске, еще ниже находятся Калуга, Орел, Якутск и Калининград с результатами −1,7, −1,8, −2,1 и −2,9%. Доходность недвижимости в этих городах не сопоставима с потребительской инфляцией и не позволяет владельцу сохранить вложенные средства.
Лучшими городами для инвестиций в недвижимость признали Абакан, Оренбург, Челябинск, Курск и Магадан, в этих городах доходность превышает 15%. К примеру, в Абакане в 2023—2025 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 25,3% годовых — это стало возможно из-за более чем двукратного удорожания стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке за указанный промежуток времени.
Ранее сообщалось, что в Казани заметно выросло число предлагаемых для долгосрочной аренды квартир. В среднем такое жилье обходится в 35 тысяч рублей в месяц.
Проектная документации уже разрабатывается.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.