Экономика
13 апреля 17:37
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казань признали одним из худших городов для инвестиций в недвижимость

За три последние года среднегодовая реальная доходность составила −1,5%.

Казань признали одним из худших городов для инвестиций в недвижимость

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В список крупных городов с отрицательной доходностью инвестиций в недвижимость попала Казань. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Для подсчета доходности недвижимости рассчитывались данные прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду, с одной стороны, а также выплат НДФЛ, счетов за жилищно-коммунальные услуги, капремонт и налогов на имущество физлиц с другой. В качестве основы была взята типовая однокомнатная квартира.

При покупке квартиры в столице Татарстана за три последние года среднегодовая реальная доходность таких инвестиций, даже если квартира была сдана в аренду, составила −1,5%. Похожая доходность в Южно-Сахалинске, еще ниже находятся Калуга, Орел, Якутск и Калининград с результатами −1,7, −1,8, −2,1 и −2,9%. Доходность недвижимости в этих городах не сопоставима с потребительской инфляцией и не позволяет владельцу сохранить вложенные средства.

Лучшими городами для инвестиций в недвижимость признали Абакан, Оренбург, Челябинск, Курск и Магадан, в этих городах доходность превышает 15%. К примеру, в Абакане в 2023—2025 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 25,3% годовых — это стало возможно из-за более чем двукратного удорожания стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке за указанный промежуток времени.

Ранее сообщалось, что в Казани заметно выросло число предлагаемых для долгосрочной аренды квартир. В среднем такое жилье обходится в 35 тысяч рублей в месяц.

