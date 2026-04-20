Экономика
20 апреля 19:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанцы меняют предпочтение в жилье при рождении ребенка

Большинство останавливаются на просторных квартирах с отдельной комнатой для малыша.

Казанцы меняют предпочтение в жилье при рождении ребенка

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Семьи в Казани пересматривают требования к жилью после рождения ребенка. Большинству — 79 процентам — необходимы шумоизоляция, общие пространства и просторная кухня. Еще также 46 процентов обращают внимание на характеристики жилого комплекса и окружения – от безопасности до доступности школ и детских садов. Такое исследование провел девелопер Level Group.

Около 30 процентов семей заостряют внимание на количество комнат, в частности, 33 процента указывают на обязательную детскую комнату. Для 21 процента опрошенных ключевым фактором стала близость школ и детских садов. А четверть респондентов отметили, что для них стало важнее наличие закрытого двора и защищенной территории.

Ранее сообщалось, что в феврале средний срок ипотеки в России опустился до минимума за последние три года. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке в феврале увеличилась на 2,35 процентного пункта — до 9,99 процента. Для сравнения: в январе она была 7,64 процента.

