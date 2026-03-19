Тренд распространился по всем городам России.

Вместе со снижением доступности банковских кредитов в 2025 году возрос интерес к микрозаймам. Об этом рассказал руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин.

- То есть людям все-таки нужны доступные свободные деньги. Основной паттерн — получив отказ в банках, часть россиян переходит на рынок МФО, - говорит эксперт.

Средняя сумма запрашиваемого займа по стране - 22 186 рублей, а средний выданный заем — 10 589 рублей. В основном в МФО идут мужчины (61 процент). Кроме того, за год произошел рост количества клиентов до 35 лет в четыре раза.

В Казани средняя сумма выданного займа с 2024 по 2025 год выросла на 26 процентов, достигнув 10 771 рубля. Самые большие средние займы оказались у москвичей — 12 377 рублей.

Ранее Корчагин также рассказал, что столица Татарстана оказалась на втором месте среди российских городов по средней сумме запрошенного кредита — 820,2 тысячи рублей. По уровню одобрения кредитов Казань тоже вырвалась вперед: за 2025 год было одобрено 27 процентов кредитов.

