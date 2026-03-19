Казанцы переходят на займы после отказа банков в кредите
Тренд распространился по всем городам России.
Вместе со снижением доступности банковских кредитов в 2025 году возрос интерес к микрозаймам. Об этом рассказал руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин.
- То есть людям все-таки нужны доступные свободные деньги. Основной паттерн — получив отказ в банках, часть россиян переходит на рынок МФО, - говорит эксперт.
Средняя сумма запрашиваемого займа по стране - 22 186 рублей, а средний выданный заем — 10 589 рублей. В основном в МФО идут мужчины (61 процент). Кроме того, за год произошел рост количества клиентов до 35 лет в четыре раза.
В Казани средняя сумма выданного займа с 2024 по 2025 год выросла на 26 процентов, достигнув 10 771 рубля. Самые большие средние займы оказались у москвичей — 12 377 рублей.
Ранее Корчагин также рассказал, что столица Татарстана оказалась на втором месте среди российских городов по средней сумме запрошенного кредита — 820,2 тысячи рублей. По уровню одобрения кредитов Казань тоже вырвалась вперед: за 2025 год было одобрено 27 процентов кредитов.
Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.