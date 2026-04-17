Экономика
17 апреля 16:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Китайские шины задавили рынок: российские заводы просят защиты от демпинга

Импорт данной продукции из Китая вырос так сильно, что отечественные производители теряют продажи.

Китайские шины задавили рынок: российские заводы просят защиты от демпинга

Автор фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Российские производители шин бьют тревогу. Они обратились в Евразийскую экономическую комиссию с требованием начать защитное расследование в отношении ввозимых легковых покрышек. Причина — резкий скачок поставок из Китая. Об этом пишет «Российская газета».

В компании Ikon Tyres рассказали, что ещё в конце прошлого года генеральный директор концерна Андрей Пантюхов открыто заявлял, что нужно срочно защищать российский рынок от демпинга импортёров, в первую очередь китайских. Тогда говорили о планах подготовить комплекс мер и отправить их в правительство и Евразийскую экономическую комиссию. И вот — пакет предложений готов и уже направлен.

По данным Ikon Tyres, бюджетный сегмент (С-сегмент) вырос с 59 процентов в 2023 году до 62 процентов в 2025-м. А количество китайских шинных брендов на российском рынке за год подскочило с 200 до 250. Местные производители бюджетных шин на этом фоне заметно теряют объёмы продаж.

Генеральный директор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев заявил, что компания — за здоровую конкуренцию, но если кто-то нарушает правила, надо выравнивать ситуацию. Он поддерживает любые меры, которые нивелируют негатив. И добавил: импорт от азиатских производителей вырос чрезмерно — это веский повод для разбирательства.

Исполнительный директор торгового дома «Кама» Тимур Шарипов назвал происходящее недопустимым. По его словам, ценовой демпинг и рыночное доминирование зарубежных производителей — это следствие низкого качества их продукции. Что сказывается не только на продажах честных брендов, но и на безопасности на дорогах.

Окончательное решение — вводить пошлины или нет — остаётся за Евразийской экономической комиссией. Но отечественные производители надеются, что их услышат.

Ранее мы писали, что до трети самых дешевых шин могут исчезнуть с рынка России. Минпромторг предложил запретить резину для автомобилей, в составе которой много полициклических ароматических углеводородов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.