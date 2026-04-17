Импорт данной продукции из Китая вырос так сильно, что отечественные производители теряют продажи.

Автор фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Российские производители шин бьют тревогу. Они обратились в Евразийскую экономическую комиссию с требованием начать защитное расследование в отношении ввозимых легковых покрышек. Причина — резкий скачок поставок из Китая. Об этом пишет «Российская газета».

В компании Ikon Tyres рассказали, что ещё в конце прошлого года генеральный директор концерна Андрей Пантюхов открыто заявлял, что нужно срочно защищать российский рынок от демпинга импортёров, в первую очередь китайских. Тогда говорили о планах подготовить комплекс мер и отправить их в правительство и Евразийскую экономическую комиссию. И вот — пакет предложений готов и уже направлен.

По данным Ikon Tyres, бюджетный сегмент (С-сегмент) вырос с 59 процентов в 2023 году до 62 процентов в 2025-м. А количество китайских шинных брендов на российском рынке за год подскочило с 200 до 250. Местные производители бюджетных шин на этом фоне заметно теряют объёмы продаж.

Генеральный директор холдинга «Кордиант» Дмитрий Горбачев заявил, что компания — за здоровую конкуренцию, но если кто-то нарушает правила, надо выравнивать ситуацию. Он поддерживает любые меры, которые нивелируют негатив. И добавил: импорт от азиатских производителей вырос чрезмерно — это веский повод для разбирательства.

Исполнительный директор торгового дома «Кама» Тимур Шарипов назвал происходящее недопустимым. По его словам, ценовой демпинг и рыночное доминирование зарубежных производителей — это следствие низкого качества их продукции. Что сказывается не только на продажах честных брендов, но и на безопасности на дорогах.

Окончательное решение — вводить пошлины или нет — остаётся за Евразийской экономической комиссией. Но отечественные производители надеются, что их услышат.

