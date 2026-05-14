Компания «Иджара-Лизинг» будет развивать бизнес с использованием «Сукук ЦФА»
Инструмент партнёрского финансирования внедрят на цифровой инфраструктуре Сбера.
ООО «Иджара-Лизинг» начнёт развивать бизнес с использованием «Сукук ЦФА» — продукта, созданного на принципах партнёрского финансирования. Соглашение об этом Сбер и лизинговая компания заключили на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».
Продукт «Сукук ЦФА» предполагает применение цифровой инфраструктуры Сбера и доступен квалифицированным инвесторам — компаниям и частным лицам. Соглашение регулирует сотрудничество сторон по вопросам выпуска, учёта и обращения этого инструмента.
Олег Ганеев, старший вице-президент, начальник центра партнёрского финансирования и специальных проектов Сбербанка:
«Развитие партнёрского финансирования — это не только создание новых продуктов, но и формирование современной удобной инфраструктуры. Она позволит бизнесу использовать альтернативные финансовые инструменты в цифровом формате. "Сукук ЦФА" — именно такой продукт. Он объединяет принципы партнёрского финансирования и возможности цифровых финансовых активов, открывая для наших клиентов новые перспективы развития бизнеса».
Ильнур Садртдинов, директор ООО «Иджара-Лизинг»:
«Сотрудничество Сбера и "Иджара-Лизинг" показывает, как партнёрское финансирование получает новые возможности благодаря цифровым финансовым активам. Такой формат взаимодействия позволяет бизнесу использовать современные инструменты привлечения капитала, сохраняя соответствие принципам партнёрского финансирования и требованиям цифровой экономики».
