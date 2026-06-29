Экономика
29 июня 17:17
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«Вечерняя Казань»

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Контракты ВТБ с ОЭЗ «Алабуга» превысили 190 млрд рублей

Масштаб отражает спрос крупных заказчиков на инструменты прозрачного контроля расчетов при реализации масштабных промышленных и инфраструктурных проектов.

Контракты ВТБ с ОЭЗ «Алабуга» превысили 190 млрд рублей

Автор фото: ОЭЗ «Алабуга»

ОЭЗ «Алабуга» стала одним из крупнейших заказчиков Татарстана в портфеле банковского сопровождения контрактов ВТБ – общий объем её контрактов превысил 190 миллиардов рублей.

Через контур банковского сопровождения ВТБ уже прошло более 130 миллиардов рублей, еще около 60 миллиардов рублей находятся на текущем сопровождении. Такой масштаб отражает растущий спрос крупных заказчиков на инструменты прозрачного контроля расчетов при реализации масштабных промышленных и инфраструктурных проектов.

ВТБ сопровождает строительство крупных проектов в рамках развития промышленной инфраструктуры индустриального парка «Алабуга», где механизмы контроля ВТБ применяются при возведении готовых производственных корпусов. Расчеты подрядчиков и поставщиков находятся на одновременном контроле заказчика и банка, открыто более 250 счетов для подрядных организаций, участвующих в развитии ОЭЗ.

Формат предоставленного банковского сопровождения позволяет заказчику контролировать движение денежных средств по всей цепочке исполнителей, обеспечивая прозрачность расчетов и финансовую дисциплину на всех этапах реализации проектов.

«Банковское сопровождение сегодня — это важный элемент управления крупными инвестиционными и инфраструктурными проектами с большим количеством подрядчиков и значительными объемами финансирования. Благодаря ему бизнес получает полную прозрачность расчетов и минимизирует риски, а эффективность взаимодействия между всеми участниками проекта заметно возрастает», — отметил Алексей Москвин, руководитель дирекции банковского сопровождения ВТБ.

В условиях роста масштабов инвестиционных программ и усложнения цепочек подрядчиков спрос на инструменты контроля расчетов продолжает расти. Банковское сопровождение помогает заказчикам выстраивать прозрачную финансовую модель реализации проектов, повышать управляемость крупных строек и обеспечивать финансовую дисциплину на всех уровнях кооперации

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