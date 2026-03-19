Экономика
19 марта 12:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Курс доллара и евро к рублю побил двухлетний рекорд

Эксперты объясняют ослабление позиции российской биржи ситуацией с ключевой ставкой и дефицитом импортной валюты.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Впервые с 10 апреля 2024 года доллар поднялся выше 87 рублей, а евро первый раз с 7 октября 2025 года превысил показатель в 97 долларов. Однако курс американской валюты немного снизился и на данный момент, по оценкам Центробанка, составляет 83,1 рубля.

По мнению управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, рубль ослабляется из-за дефицита доллара в стране. В феврале удалось продать 3,55 миллиарда долларов, в то время как бизнесы хотели бы приобрести 32 миллиарда, отметил эксперт. Его цитирует Baza.

Курс меняется и из-за ожиданий по ключевой ставке в России, считает финансовый аналитик Александр Разуваев. Чем она ниже — тем менее ценны активы в рублях. Эксперт прогнозирует снижение ставки до 15 процентов уже 20 марта, что окажет негативное влияние на позицию национальной валюты. К лету, по его мнению, доллар будет стоить 85 рублей или выше.

Ранее эксперт предрек падение рубля из-за нескольких других причин. По его мнению, сократившиеся закупки валюты Минфином на внутреннем рынке и падение экспортных продаж с 10 миллиардов долларов до пяти миллиардов долларов неминуемо приведет к ослаблению российской валюты.

