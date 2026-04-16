Такую гонку в регуляторе считают нецелесообразной.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Уровня инфляции в четыре процента достигнут, если получится, — «любой ценой» такого показателя добиваться не будут, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

В регуляторе считают такие усилия обоснованными. Прогноз остается на уровне 4,5-5,5 процента, и даже январский скачок цен, оказывается, был запланирован.

«Мы сейчас еще можем принять такие решения, которые, учитывая лаги ДКП, могут привести инфляцию к более низким значениям. Но мы не считаем это целесообразным», — заявила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Татарстане опередила среднюю по России. Подорожали, в частности, мясо, рыба, сыр, кондитерские изделия и значительно – на 15,37% - чай, кофе, какао. Стали дешевле стоить масло и жиры, яйца, сахар, макаронные изделия и крупы.

