Экономика
16 апреля 19:39
Автор материала:«Вечерняя Казань»

«Любой ценой» снижения инфляции ЦБ добиваться не собирается

Такую гонку в регуляторе считают нецелесообразной.

«Любой ценой» снижения инфляции ЦБ добиваться не собирается

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Уровня инфляции в четыре процента достигнут, если получится, — «любой ценой» такого показателя добиваться не будут, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

В регуляторе считают такие усилия обоснованными. Прогноз остается на уровне 4,5-5,5 процента, и даже январский скачок цен, оказывается, был запланирован.

«Мы сейчас еще можем принять такие решения, которые, учитывая лаги ДКП, могут привести инфляцию к более низким значениям. Но мы не считаем это целесообразным», — заявила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Татарстане опередила среднюю по России. Подорожали, в частности, мясо, рыба, сыр, кондитерские изделия и значительно – на 15,37% - чай, кофе, какао. Стали дешевле стоить масло и жиры, яйца, сахар, макаронные изделия и крупы.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
