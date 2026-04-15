Столица Татарстана за прошлый год собрала 375 миллиардов рублей, из которых только 32 остались в городском бюджете.

Автор фото: мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя налоговые поступления, отметил, что «всегда хочется большего, но не стоит жаловаться, но нужно ценить то, что имеем». Об этом он заявил на VII сессии Казгордумы.

В прошлом году, по словам начальника финансового управления исполкома города Ирека Мухаметшина, в казну поступило около 375 миллиардов рублей налогов. Из этой суммы 32 миллиарда остались в городе. Оставшуюся часть примерно поровну разделили между бюджетом Татарстана и федеральным центром.

- Традиционно пропорция остаётся примерно такой же из года в год: около 7–8 процентов налоговых доходов остаётся в городе, остальное уходит в вышестоящие бюджеты, но затем возвращается к нам через различные программы и трансферты. Это включает реконструкцию Горьковского шоссе и Вознесенского тракта, строительство школ и других социальных объектов, - отметил Мухаметшин.

Депутат от КПРФ Динара Халимдарова спросила у Мухаметшина, почему, несмотря на рост бюджетных доходов, неналоговые поступления сократились более чем на 1,5 процента. Ее интересовало, что стало причиной этого снижения и какие меры предпринимаются для улучшения управления муниципальной собственностью. Следующий вопрос касался высокой зависимости городского бюджета от НДФЛ, который составляет около 46 процентов всех доходов. Халимдарова спросила, как власти планируют диверсифицировать экономику города.

Мухаметшин ответил, что снижение неналоговых доходов на 1,5 процента — это не критично, так как изначально планировалось собрать около 3 миллиардов, а фактически за 2024 и 2025 годы поступило 5 миллиардов. Он также отметил, что ведется активная работа по увеличению неналоговых поступлений, которые направляются на капитальные расходы. Эти средства были направлены на строительство тепличного комплекса и модернизацию базы городского благоустройства.

Мухаметшин заявил, что в прошлом году бюджет Казани показал доходы в размере 62,2 миллиарда рублей и расходы в 64,2 миллиарда рублей. В результате дефицит бюджета достиг 2 миллиардов рублей.



