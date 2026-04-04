Экономика
4 апреля 00:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Метшин высоко оценил работу предприятия, выпускающего беспилотные системы

Здесь организован полный цикл: от проектирования и разработки до финальной сборки.

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

Ильсур Метшин побывал на производственной площадке «АИМ», где выпускают наземные и fpv-дроны для специальной военной операции и для народного хозяйства.  

Мэр Казани подчеркнул быстрое развитие предприятия, начинающего с простой 3D-печати комплектующих деталей и выпускающего сейчас до тысячи дронов в месяц.  

- Сейчас для всей страны критически важна инженерная мысль. И то, что молодые ребята приходят в эту отрасль, становятся инженерами, создают технологическую цепочку своими руками, – это залог будущего нашего авиастроения и основа нашего технологического суверенитета, – считает Ильсур Метшин.  

Компания начала свою деятельность в 2023 году с 3D-печати хвостовиков для боеприпасов, систем сброса и элементов прицельных приспособлений, перейдя со временем на выпуск полноценных беспилотников, спрос на которые растет. Сегодня на площадке помимо коптеров производят беспилотники самолетного типа, в которые интегрируются алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие дрону ориентироваться в пространстве без GPS и внешних сигналов.    

Также компания выпускает наземные беспилотные платформы, которые планируется использовать для инспекции сельскохозяйственных угодий и контроля за состоянием посевов и растений, и системы машинного зрения и следования.  

На встрече Ильсура Метшина с представителями предприятия речь шла о создании специализированного полигона для проведения испытаний. Градоначальник поручил найти подходящий объект, пишет пресс-служба казанской мэрии.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ не собирается переводить подразделения на трехдневную рабочую неделю. Пока обсуждаются четыре рабочих дня.

