Изменение может коснуться получателей, не состоящих в браке.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ужесточить условия семейной ипотеки для родителей, не состоящих в браке, планирует Минфин России. Об этом сообщает портал «Московская перспектива» со ссылкой на письмо главы Минстроя Никиты Стасишина правительству.

С 1 июля ставка по семейной ипотеке может повыситься, если второй родитель оформит новую ипотеку, и в случае, если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком. Под новые правила могут якобы попасть и ипотеки, которые были оформлены после февраля 2026 года, однако в Минстрое, где одобрили инициативу, считают, что нововведения не должны затрагивать ранее выданные кредиты.

Пока неизвестно, как именно изменится ставка, по некоторым данным, речь идет о ставке 8-9% (рыночная ипотека сейчас 17-19%).

Ранее сообщалось, что региональные власти просят повысить лимиты по стоимости жилья, на которые можно взять семейную ипотеку. Во многих регионах цены на недвижимость приблизились к столичным, а лимит остался прежним. Сейчас по программе льготной ипотеки можно взять кредит под шесть процентов годовых до 12 миллионов рублей — в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А для других регионов лимит до шести миллионов рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.