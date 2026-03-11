Экономика
11 марта 23:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минниханов обсудил с гендиректором «ОАК» развитие Казанского авиазавода

Речь шла о модернизации и техническом перевооружении предприятия.

Минниханов обсудил с гендиректором «ОАК» развитие Казанского авиазавода

Автор фото: ОАК

Рустам Минниханов провел встречу в Доме правительства Татарстана с генеральным директором ПАО «ОАК» Вадимом Бадехой. Подробностями поделилась пресс-служба раиса республики.  

Стороны обсудили модернизацию и техническое перевооружение Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова - филиала АО «Туполев» для расширения производства самолетов Ту-214. 

Предприятие сегодня активно строит и вводит в эксплуатацию новые производственные мощности. В планах – увеличить выпуск Ту-214 до 20 единиц в год.

Ранее мы писали, что годовой план Казанского авиазавода по выпуску Ту-214 срывается. Будет выпущен только один самолет.

