Минниханов обсудил с гендиректором «ОАК» развитие Казанского авиазавода
Речь шла о модернизации и техническом перевооружении предприятия.
Рустам Минниханов провел встречу в Доме правительства Татарстана с генеральным директором ПАО «ОАК» Вадимом Бадехой. Подробностями поделилась пресс-служба раиса республики.
Стороны обсудили модернизацию и техническое перевооружение Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова - филиала АО «Туполев» для расширения производства самолетов Ту-214.
Предприятие сегодня активно строит и вводит в эксплуатацию новые производственные мощности. В планах – увеличить выпуск Ту-214 до 20 единиц в год.
Ранее мы писали, что годовой план Казанского авиазавода по выпуску Ту-214 срывается. Будет выпущен только один самолет.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.