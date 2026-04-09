Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В «Казань Экспо» прошло открытие XX Российского венчурного форума, на который собрались более 6000 человек - представителей инновационной отрасли из более 20 стран, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

К форуму была подготовлена специализированная выставка, на которой представили 150 высокотехнологичных стартапов, в том числе 24 иностранных проекта из Индии, Ирана, ОАЭ, Катара, Пакистана, Киргизии, Беларуси и других стран.

- Тема этого года «Технологическое лидерство - инвестиции в будущее» точно отражает ключевой вызов, стоящий перед страной. Технологическое лидерство складывается из системной работы, и в этом процессе, конечно, особая роль принадлежит людям, способным брать на себя ответственность, соединять знания и практику, формировать новые решения, - отметил на церемонии открытия министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

В приветственном слове Рустам Минниханов подчеркнул, что статус Российского венчурного форума и его востребованность с каждым годом растут. Глава республики поблагодарил всех приехавших на форум и пожелал участникам продуктивной работы и хорошего пребывания в Казани.

Ранее на конференции Data Fusion обсудили регулирование искусственного интеллекта. Закон должен быть верхнеуровневым, чтобы у отраслевых регуляторов было право конкретизировать требования с учётом специфики рынка.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.