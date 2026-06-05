Минниханов получил на ПМЭФ награду за победу Татарстана в рейтинге инвестклимата
Республика оказалась наиболее привлекательна для инвесторов наравне с Москвой.
Раис Татарстана Рустам Минниханов получил награду в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге за победу республики в рейтинге инвестклимата регионов России.
Отметим, что республика заняла первую строчку рейтинга наравне с Москвой. Второе место заняли Нижегородская и Московская области, третье место заняли Сахалинская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан, четвертое место — Калужская область и Краснодарский край, пятое место — Республика Крым и Чеченская Республика.
Ранее сообщалось, что Татарстан с 2015 года является лидером рейтинга состояния инвестиционного климата России: В 2015–2017 годах республика занимала первое место, в 2018-м — третье, а в 2019—2025 годах — второе место после Москвы.
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