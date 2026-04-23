Объем поступлений в консолидированный бюджет республики упал по сравнению с прошлым годом на 4,7 миллиарда рублей.

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил поддержать предприятия, которые сейчас испытывают сложности и обеспечивают основные платежи в бюджет. За первый квартал текущего года объем поступлений в консолидированный бюджет республики составил 147,4 миллиарда рублей - это 22,2 процента от годового плана. Из них собственные доходы - 135,4 миллиарда. По сравнению с прошлым годом показатели снизились на 4,7 миллиарда рублей. Основная причина - уменьшение платежей по налогу на прибыль к первому кварталу прошлого года на 13,6 миллиарда.

Цель поддержки предприятий — создать условия для работы и развития производств. В этом году в бюджете предусмотрен существенный дефицит. В нынешних условиях важно обеспечить сбалансированность бюджета и строго соблюдать бюджетно-финансовой дисциплины, отметил Минниханов.

Ранее сообщалось, что бюджет Казани в этом году вырос на 3,6 миллиарда рублей. Всего городская казна предусматривает доходы в размере 63,6 миллиарда рублей.

