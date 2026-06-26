Главу Татарстана ознакомили с современными разработками отечественной отраслевой науки.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Во время рабочей поездки в Москву Рустам Минниханов побывал в Центральном научно-исследовательском институте черной металлургии им. И.П. Бардина, сообщает пресс-служба раиса РТ.

Главу Татарстана познакомили с современными разработками по изготовлению новых сталей и сплавов, созданию передовых технологий металлургического производства и налаживанию малотоннажного экспериментального выпуска металлургической продукции.

Затем Рустам Минниханов обсудил с руководством института приоритетные направления сотрудничества и применение передовых научных разработок НИИ в области черной металлургии на предприятиях Татарстана.

Глава республики предложил создать совместную рабочую группу для более эффективной работы с институтом и пригласил его представителей в Казань для презентации предприятиям республики своих возможностей.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 регионов с самыми высокими доходами населения. За чертой бедности в 2025 году в республике находились 3,3 процента жителей.

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