Мировые цены на масло достигли максимума с 2022 года
Подсолнечное масло подорожало на 1,3 процента.
Средние мировые биржевые цены на подсолнечное, рапсовое и соевое масло в мае достигли максимумов с 2022 года. Например, подсолнечное масло подорожало с апреля на 1,3 процента, до 1505 долларов за тонну. А рапсовое масло стало дороже на 8,7 процента, средняя цена - 1472,53 доллара за тонну, следует из данных Всемирного банка.
Соевое масло в мае поднялось в цене на 7,4 процента, до 1775,26 доллара за тонну. Это значение стало максимальным с мая 2022 года, когда продукт стоил 1962,88 доллара за тонну.
Ранее сообщалось, что экспортная цена российского газа в 2026 году может вырасти на 11 процентов. Аналитики пересмотрели прогноз и теперь ждут 290 долларов за тысячу кубометров.
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