Расходы города составили 64,3 миллиарда рублей, в то время как поступило в казну только 62,3 миллиарда.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Большую часть расходов казанского бюджета за прошлый год взяла на себя социальная сфера — на нее ушло 48,9 миллиарда рублей. Эти траты составили 74,8 процента от общего числа расходов в 64,3 миллиарда с дефицитом в два миллиарда рублей. Потратить пришлось на 18,8 процента больше, чем в 2024 году, заявил начальник финансового управления Ирек Мухаметшин на публичных слушаниях по исполнению бюджета города за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Значительную часть средств направили на сферу образования, а именно 39,4 миллиарда рублей. Сумма оказалась на 20 процентов больше, чем годом ранее. Более 13 миллиардов ушло на развитие и поддержку дошкольного обучения, на общее образование пришлось 18,6 миллиарда, а на дополнительное образование — более трех с половиной миллиардов рублей. На содержание других учебных учреждений выделили чуть меньше 3,5 миллиарда рублей.

Наибольшая доля расходов в образовании уходит на зарплату сотрудникам — около 30 миллиардов рублей. Еще часть - на оплату «коммуналки» (семь миллиардов рублей). Также деньги уходят на содержание зданий, налоги и питание для школьников. На отдых для детей выделили 468 миллионов рублей, а еще за 612 миллионов рублей отремонтировали здания школ, детских садов и другие учреждения.

Не обделили в Казани и молодежную политику, выделив на нее 647 миллионов рублей. На культурную сферу направили свыше 2,2 миллиарда рублей, а спортивная отрасль получили 3,8 миллиарда. Еще одна крупная сфера — социальная политика, на которую не пожалели 2,7 миллиарда рублей. Сюда включены льготы на питание, транспорт, содержание приемных детей и другое.

Общегосударственные вопросы встали бюджету почти в восемь миллиардов рублей. Сфера городского хозяйства потребовала трат в 8,6 миллиарда рублей. Их направили на благоустройство, ЖКХ, транспорт, нацбезопасность, охрану населения и экологии, изъятие участков для нужд города.

Ранее сообщалось, что на бюджетные деньги за год удалось отремонтировать 224 дома. Также приведены в порядок 250 участков дорог общей площадью свыше двух миллионов «квадратов», выполнен ремонт моста через Булак и путепровода на улице Достоевского.

