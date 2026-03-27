Экономика
27 марта 15:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На КАМАЗе потеряли всякие надежды на прибыль в 2026 году

Грузовой рынок не покажет значимого восстановления.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

КАМАЗ не рассчитывает получить прибыль по итогам 2026 года, заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей глава предприятия Сергей Когогин. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотя бы в ноль выйти», — ответил топ-менеджер в ответ на вопрос по поводу ожидающихся финансовых результатов.

По его словам, грузовой рынок в России в 2026 году не покажет значимого восстановления. Продажи ожидаются на уровне в 45 тысяч штук, максимум — 50 тысяч. Также завод корректирует инвестпрограмму в сторону уменьшения.

Ранее сообщалось, что на КАМАЗе могут сократить рабочую неделю на один день с 1 июня в случае, если отрицательный рост на рынке грузовиков в России продолжится. Рынок в этой отрасли сократился еще на 40 процентов относительно предыдущих показателей, объяснили представители производства. Однако КАМАЗ снизил свои продажи только на 15 процентов, а его рыночная доля увеличилась до 37 процентов, что укрепило лидирующую позицию организации.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.