На КАМАЗе потеряли всякие надежды на прибыль в 2026 году
Грузовой рынок не покажет значимого восстановления.
КАМАЗ не рассчитывает получить прибыль по итогам 2026 года, заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей глава предприятия Сергей Когогин. Об этом сообщает ТАСС.
«Хотя бы в ноль выйти», — ответил топ-менеджер в ответ на вопрос по поводу ожидающихся финансовых результатов.
По его словам, грузовой рынок в России в 2026 году не покажет значимого восстановления. Продажи ожидаются на уровне в 45 тысяч штук, максимум — 50 тысяч. Также завод корректирует инвестпрограмму в сторону уменьшения.
Ранее сообщалось, что на КАМАЗе могут сократить рабочую неделю на один день с 1 июня в случае, если отрицательный рост на рынке грузовиков в России продолжится. Рынок в этой отрасли сократился еще на 40 процентов относительно предыдущих показателей, объяснили представители производства. Однако КАМАЗ снизил свои продажи только на 15 процентов, а его рыночная доля увеличилась до 37 процентов, что укрепило лидирующую позицию организации.
