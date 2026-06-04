Товарооборот пока скромный, зато татарская автономия в регионе одна из самых активных.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

На полях ПМЭФ раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Глава республики отметил, что товарооборот между регионами пока скромный — в прошлом году он дотянул до 14,5 миллиарда рублей, и оба руководителя признали, что это не потолок. Чтобы подтолкнуть экономику, договорились обменяться бизнес-миссиями.

Минниханов напомнил, что Татарстан готов делиться наработками в поддержке бизнеса и подготовке рабочих кадров. Отдельная благодарность прозвучала за татар, которых в Красноярском крае около 20 тысяч.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

«Хочу выразить признательность за поддержку татар и внимательное отношение к их культурным запросам», — сказал раис.

Котюков в ответ тепло отозвался о земляках: «Татары у нас в тройке самых крупных национальностей. Люди очень хорошие. Автономия самая активная».

Итогом встречи стало подписание плана мероприятий на 2026–2028 годы, который наполнит сотрудничество конкретными делами в торговле, науке, образовании и культуре.

Ранее сообщалось, что татарстанский Aurus показал на ПМЭФ кабриолет и другие модели. Прежде обновленный Senat можно было увидеть только на инаугурации президента России Владимира Путина.

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