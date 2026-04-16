Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Рост стоимости строительства частных домов в 2026 году замедлился до уровня инфляции, постройка нового дома площадью 107 квадратных метров в феврале обошлась в среднем в 7,05 миллиона рублей (рост на 4,4% год к году). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Темпы роста цены строительства замедляются, так как в 2023 году показатель вырос на 19%, до 5,7 миллиона рублей, а в 2024 году — еще на 16,8%, примерно до 6,7 миллиона рублей.

По данным девелопера загородной недвижимости Noco, стоимость строительства в зависимости от технологии по-прежнему различается. На конец 2025 года каркасные дома стоили 90–100 тысяч рублей за «квадрат», газобетонные — 100–115 тысяч рублей за «квадрат», дома из клееного бруса — 110–125 тысяч рублей за «квадрат», кирпичные и из теплой керамики — 125–145 тысяч рублей за «квадрат». В начале года цены выросли до 95–108 тысяч рублей, 106–123 тысяч рублей, 118–135 тысяч рублей и 135–155 тысяч рублей соответственно. Дом площадью 100 квадратных метров обойдется от 9,5 миллиона рублей до 15,5 миллиона рублей.

Также стало известно, что средневзвешенная ставка по кредитам на строительство индивидуального дома в январе 2026 года составляла около 20,83%. Выдача ипотеки на строящиеся и готовые дома в 2025 году сократились количественно на 49% год к году, до 104 тысяч кредитов, а в деньгах — на 45%.

Ранее сообщалось, что почти половина казанцев (41 процент) хотели бы жить в частном доме. А 20 процентов опрошенных заявили, что их привлекают квартиры на 1—5-х этажах. На шестом — десятом этаже мечтают жить 15 процентов людей, а на 11—15-м — семь процентов респондентов. Также чем старше человек, тем больше у него тяга к частному дому — их выбирали люди старше 45 лет.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.