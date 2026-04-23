Автор фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Самым богатым человеком в России является глава совета директоров и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Об этом говорится в новом рейтинге Forbes.

Всего в списке 155 российских миллиардеров, совокупное состояние которых выросло до рекордных 696,5 миллиарда долларов. За год число миллиардеров возросло на девять человек.

Мордашов с капиталом в 37 миллиардов долларов опередил занявшего второе место главу «Норникеля» Владимира Потанина (29,7 миллиарда долларов). Forbes уточняет, что впервые в истории рейтинга состояние российского миллиардера составило более 30 миллиардов долларов. Это случилось благодаря кратному росту оценки Nordgold, принадлежащей семье Мордашова. За год цена на золото выросла почти на 80%.

После Мордашова следуют основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов (29,5 миллиарда долларов), глава НОВАТЭК Леонид Михельсон с семьей (28,3 миллиарда долларов), сенатор Сулейман Керимов с семьей (25,7 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что число миллиардеров в Татарстане выросло до 39 человек. Сумма налоговых деклараций в республике за прошлый год составила 5,5 миллиарда рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.