Экономика
2 июня 15:20
«Вечерняя Казань»

Названы пять сфер, в которых в России активно будет развиваться биометрия

Уже сегодня биометрия может стать универсальным инструментом для подтверждения личности, возраста и социальных льгот в разных жизненных ситуациях.

Автор фото: Максим Блинов / РИА Новости

Биометрия в ближайшие годы перестанет быть «экзотикой» и станет привычной частью повседневных сервисов – от поездок и учебы до покупок товаров с возрастным ограничением и использования медицинских сервисов. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказала первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

ВТБ участвует в пилотных проектах в разных ролях — от сбора биометрических данных до разработки готовых решений на базе коммерческих биометрических систем. Уже сейчас активно идут пилоты биометрических сервисов:

- в авиа- и железнодорожных перевозках – для регистрации и посадки без паспорта;

- в образовании – для подтверждения личности при дистанционной сдаче экзаменов;

- в торговле – для проверки возраста покупателей;

- в сфере гостеприимства – для упрощения заселения и обслуживания.

В перспективе биометрия может появиться и в медицине. Ее можно использовать для записи к врачу, дистанционных консультаций, а также при покупке рецептурных и льготных лекарств и медицинских изделий.

По словам топ-менеджера ВТБ, биометрия может стать универсальным инструментом для подтверждения личности, возраста и социальных льгот в разных жизненных ситуациях.

«Биометрия открывает принципиально новые возможности в повседневных сервисах, где она может упрощать привычные операции, гарантировать безопасность и давать дополнительную выгоду клиентам. Биометрия становится той самой «сквозной нитью» между различными сферами жизни, которая связывает и упрощает цифровые сервисы везде – от проезда на транспорте до доступа к льготам и персональных услуг, делая взаимодействие быстрым, безопасным и бесшовным. ВТБ готов разрабатывать типовые и нетиповые решения и сервисные модели для клиентов и участвовать в их внедрении», – заявила Скоробогатова.

