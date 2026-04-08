Выросли фондовые рынки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После объявления временного перемирия между США и Ираном цены на нефть резко упали. Об этом сообщает Baza.

Марка WTI обвалилась сразу на 13–18%, опустившись в диапазон 86–92 долларов за баррель. Стоимость росла из-за угрозы перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти.

При этом фондовые рынки растут. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 2,2%, Nasdaq 100 вырос на 2,7%, а Dow Jones — на 2%. На валютном рынке доллар ослаб к рублю, снизившись примерно на 0,5–1% на фоне общего ухода инвесторов из защитных активов.

Биткоин вырос на 3,2% до 71,5 тысяч долларов, а Ethereum прибавил 5,7% и достиг 2235 долларов. Золото также выросло на 2,5% — до 4821 долларов за унцию, обновив максимум последних недель.

Ранее сообщалось, что через Ормузский пролив можно будет свободно перемещаться в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Напомним, из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе цена газа на Лондонской бирже впервые с декабря 2022 года достигала 850 долларов за 1 тысячу кубометров, нефть дорожала выше 111 долларов за баррель.

