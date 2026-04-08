Экономика
8 апреля 08:40
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Нефть обвалилась на мировых рынках из-за перемирия США и Ирана

Выросли фондовые рынки.

Нефть обвалилась на мировых рынках из-за перемирия США и Ирана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

После объявления временного перемирия между США и Ираном цены на нефть резко упали. Об этом сообщает Baza.

Марка WTI обвалилась сразу на 13–18%, опустившись в диапазон 86–92 долларов за баррель. Стоимость росла из-за угрозы перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти.

При этом фондовые рынки растут. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 2,2%, Nasdaq 100 вырос на 2,7%, а Dow Jones — на 2%. На валютном рынке доллар ослаб к рублю, снизившись примерно на 0,5–1% на фоне общего ухода инвесторов из защитных активов.

Биткоин вырос на 3,2% до 71,5 тысяч долларов, а Ethereum прибавил 5,7% и достиг 2235 долларов. Золото также выросло на 2,5% — до 4821 долларов за унцию, обновив максимум последних недель.

Ранее сообщалось, что через Ормузский пролив можно будет свободно перемещаться в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Напомним, из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе цена газа на Лондонской бирже впервые с декабря 2022 года достигала 850 долларов за 1 тысячу кубометров, нефть дорожала выше 111 долларов за баррель.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

соцсети
Парень избил девушку на остановке в Казани

Полиция проводит проверку.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Утративший доверие начальник отдела образования Мамадышского района уволен

Руководитель бюджетными деньгами погасил личный долг.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
