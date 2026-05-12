Экономика
12 мая 10:44
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Новак спрогнозировал рост ВВП России в 2026 году

Показатель вырастет на 0,4 процента.

Новак спрогнозировал рост ВВП России в 2026 году

Автор фото: duma.gov.ru

Темпы экономического роста в России в 2026 году составят 0,4 процента, об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Интервью с ним опубликовали «Ведомости».

Вице-премьер заметил, что в дальнейшем будет период восстановления темпов роста ВВП от 1,4 процента в 2027 году до 2,4 процента в 2029-м. В правительстве ведут работу по возврату к долгосрочному росту на уровне среднемировых показателей, подчеркнул Новак. В частности, речь идет о перераспределении ресурсов, инвестиций и трудовых ресурсов в более результативные сектора.

По словам Новака, среди ключевых направлений — улучшение условий для ведения бизнеса, снижение чрезмерных барьеров, развитие системы подготовки кадров, технологическое обновление и рост производительности.

Напомним, экономика России в начале 2026 года остыла, заявили в Центробанке. В первом квартале ВВП снизился примерно на полпроцента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но в Центробанке это падение объясняют просто — в январе и феврале было меньше рабочих дней, чем год назад. Плюс помешала плохая погода, особенно в строительстве.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Mash
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Перми

Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.

kznpbstin.ru
Няня, обезглавившая девочку-инвалида, находится в психбольнице в Казани

Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.