Новак спрогнозировал рост ВВП России в 2026 году
Показатель вырастет на 0,4 процента.
Темпы экономического роста в России в 2026 году составят 0,4 процента, об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Интервью с ним опубликовали «Ведомости».
Вице-премьер заметил, что в дальнейшем будет период восстановления темпов роста ВВП от 1,4 процента в 2027 году до 2,4 процента в 2029-м. В правительстве ведут работу по возврату к долгосрочному росту на уровне среднемировых показателей, подчеркнул Новак. В частности, речь идет о перераспределении ресурсов, инвестиций и трудовых ресурсов в более результативные сектора.
По словам Новака, среди ключевых направлений — улучшение условий для ведения бизнеса, снижение чрезмерных барьеров, развитие системы подготовки кадров, технологическое обновление и рост производительности.
Напомним, экономика России в начале 2026 года остыла, заявили в Центробанке. В первом квартале ВВП снизился примерно на полпроцента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но в Центробанке это падение объясняют просто — в январе и феврале было меньше рабочих дней, чем год назад. Плюс помешала плохая погода, особенно в строительстве.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.
Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.