Автор фото: duma.gov.ru

Темпы экономического роста в России в 2026 году составят 0,4 процента, об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Интервью с ним опубликовали «Ведомости».

Вице-премьер заметил, что в дальнейшем будет период восстановления темпов роста ВВП от 1,4 процента в 2027 году до 2,4 процента в 2029-м. В правительстве ведут работу по возврату к долгосрочному росту на уровне среднемировых показателей, подчеркнул Новак. В частности, речь идет о перераспределении ресурсов, инвестиций и трудовых ресурсов в более результативные сектора.

По словам Новака, среди ключевых направлений — улучшение условий для ведения бизнеса, снижение чрезмерных барьеров, развитие системы подготовки кадров, технологическое обновление и рост производительности.

Напомним, экономика России в начале 2026 года остыла, заявили в Центробанке. В первом квартале ВВП снизился примерно на полпроцента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но в Центробанке это падение объясняют просто — в январе и феврале было меньше рабочих дней, чем год назад. Плюс помешала плохая погода, особенно в строительстве.

