Экономика
26 июня 12:52
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Новак заявил, что на российском рынке достаточно запасов топлива

Логистические связи своевременно перестраиваются с учетом потребностей.

Новак заявил, что на российском рынке достаточно запасов топлива

Автор фото: government.ru

В России существует достаточный объем запасов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Его балансировка, однако, потребует времени, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Новак сообщил, что власти намерены ввести временный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Переживать не стоит — запасов в избытке. Вице-премьер также планирует провести совещание по ситуации на рынке топлива, на котором в том числе рассмотрят упомянутый запрет.

Недавно в соседней с Татарстаном Ульяновской области тоже ввели ограничения на продажу топлива. В руки отпускают по 40 литров бензина на одну легковушку.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Baza
Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.

пресс-служба мэрии Казани
Казанская выпускница получила высшие баллы на ЕГЭ по трем предметам

Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.

соцсети
Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

пресс-служба раиса Татарстана
Минниханов посетил скачки в честь Сабантуя на Казанском ипподроме

Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.