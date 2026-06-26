Логистические связи своевременно перестраиваются с учетом потребностей.

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В России существует достаточный объем запасов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Его балансировка, однако, потребует времени, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Новак сообщил, что власти намерены ввести временный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Переживать не стоит — запасов в избытке. Вице-премьер также планирует провести совещание по ситуации на рынке топлива, на котором в том числе рассмотрят упомянутый запрет.

Недавно в соседней с Татарстаном Ульяновской области тоже ввели ограничения на продажу топлива. В руки отпускают по 40 литров бензина на одну легковушку.

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