Теперь средства от продажи единственного жилья в первую очередь покрывают расходы на сохранение залога.

С 3 апреля 2026 года в России действует обновленный порядок распределения средств от продажи единственного заложенного жилья граждан‑банкротов, сообщил «Российской газете» Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Согласно новой схеме, сначала покрываются расходы на сохранение залога и организацию торгов. Далее 80% оставшейся суммы направляется залоговому кредитору в счет погашения ипотечного долга. 10% идут на удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди — если другого имущества недостаточно. И оставшиеся 10% перечисляются должнику, но в пределах суммы первоначального взноса и уже внесенных платежей.

Если выручка от продажи превышает установленные лимиты, разницу получают заемщики. В случае недостатка средств остаток долга погашает залоговый кредитор.



Кроме того, введен новый инструмент — добанкротная санация. Это соглашение между должником и кредиторами (одним или несколькими) на взаимовыгодных условиях. Его исполнение может контролировать независимый посредник, а для вступления в силу требуется поддержка большинства независимых кредиторов.

Ранее мы сообщали, какие особенности процедуры банкротства есть в Татарстане.

