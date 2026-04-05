Экономика
5 апреля 14:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Новые правила банкротства для ипотечных заемщиков вступили в силу

Теперь средства от продажи единственного жилья в первую очередь покрывают расходы на сохранение залога.

С 3 апреля 2026 года в России действует обновленный порядок распределения средств от продажи единственного заложенного жилья граждан‑банкротов, сообщил «Российской газете» Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Согласно новой схеме, сначала покрываются расходы на сохранение залога и организацию торгов. Далее 80% оставшейся суммы направляется залоговому кредитору в счет погашения ипотечного долга. 10% идут на удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди — если другого имущества недостаточно. И оставшиеся 10% перечисляются должнику, но в пределах суммы первоначального взноса и уже внесенных платежей.

Если выручка от продажи превышает установленные лимиты, разницу получают заемщики. В случае недостатка средств остаток долга погашает залоговый кредитор.

Кроме того, введен новый инструмент — добанкротная санация. Это соглашение между должником и кредиторами (одним или несколькими) на взаимовыгодных условиях. Его исполнение может контролировать независимый посредник, а для вступления в силу требуется поддержка большинства независимых кредиторов.

Ранее мы сообщали, какие особенности процедуры банкротства есть в Татарстане.

Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

