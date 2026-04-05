Новые правила банкротства для ипотечных заемщиков вступили в силу
Теперь средства от продажи единственного жилья в первую очередь покрывают расходы на сохранение залога.
С 3 апреля 2026 года в России действует обновленный порядок распределения средств от продажи единственного заложенного жилья граждан‑банкротов, сообщил «Российской газете» Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.
Согласно новой схеме, сначала покрываются расходы на сохранение залога и организацию торгов. Далее 80% оставшейся суммы направляется залоговому кредитору в счет погашения ипотечного долга. 10% идут на удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди — если другого имущества недостаточно. И оставшиеся 10% перечисляются должнику, но в пределах суммы первоначального взноса и уже внесенных платежей.
Если выручка от продажи превышает установленные лимиты, разницу получают заемщики. В случае недостатка средств остаток долга погашает залоговый кредитор.
Кроме того, введен новый инструмент — добанкротная санация. Это соглашение между должником и кредиторами (одним или несколькими) на взаимовыгодных условиях. Его исполнение может контролировать независимый посредник, а для вступления в силу требуется поддержка большинства независимых кредиторов.
