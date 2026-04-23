О росте задолженности по НДФЛ у 27 муниципалитетов предупредил Минниханов
Самая большая прибавка долгов — у Казани.
Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что у 27 муниципалитетов был зафиксирован рост текущей задолженности по НДФЛ. Самый большой прирост — у Казани, Набережных Челнов, Пестречинского, Лаишевского, Тукаевского и Бавлинского районов.
Также у 25 муниципалитетов снизились платежи из-за упрощения системы налогообложения. Это касается Казани, Елабужского, Зеленодольского, Лаишевского, Чистопольского, Тетюшского, Пестречинского, Камско-Устьинского и Нижнекамского районов.
Кроме того, у Казани, Лаишевского и других районов. В связи с этим глава республики поручил провести детальный анализ по неналоговым доходам, приводит его слова пресс-служба.
Расхды Татарстана за первый квартал 2026 года достигли 16,2 процента от годового плана, поэтому необходимо равномерное проведение расходов в течение года. За этот период было допущено низкое исполнение плана по оказанию платных услуг по ряду министерств и ведомств — Минниханов поручил это исправить. Пока республика держится, но риски есть, и они большие. Однако ни одна программа до сих пор не была сокращена, резервы есть, уверил раис Татарстана.
Ранее сообщалось, что в бюджете Татарстана предусмотрено 63 миллиона рублей на возмещение расходов педработникам. Компенсацию получат на конкурсной основе 350 педагогов.
