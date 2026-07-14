Огурцы стали самым подешевевшим продуктом в России за месяц
Цены упали на 14 процентов, помидоры и яйца тоже сбавили в цене.
Огурцы в России подешевели сильнее всех остальных продуктов. Как подсчитали в Руспродсоюзе для РИА Новости, средние цены на них в первую неделю июля снизились на 14,2 процента по сравнению с первой неделей июня. Такой обвал сделал огурец лидером по падению стоимости.
В тройку самых подешевевших продуктов также вошли помидоры — минус 7,1 процента, и яйца — минус 6,6 процента.
Ранее мы писали, что стоимость минимальной корзины продуктов в Татарстане составляет 6753 рубля. Эксперты подсчитали цену 33 продуктов.
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