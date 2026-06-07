Экономика
7 июня 18:13
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«Вечерняя Казань»

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Орешкин: по итогам года ожидается небольшой рост российской экономики

Позитивная динамика была зафиксирована уже по итогам апреля.

Орешкин: по итогам года ожидается небольшой рост российской экономики

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин спрогнозировал небольшой рост российской экономики по итогам текущего года. Об этом он сообщил в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

По словам чиновника, позитивная динамика была зафиксирована уже по итогам апреля. Отвечая на вопрос о перспективах экономического роста до конца года, Орешкин подтвердил ожидания улучшения показателей, подчеркнув: «Да, небольшой, но будет».

При этом замглавы администрации президента акцентировал внимание на важности устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе. По его мнению, ключевая цель — добиться не просто формального увеличения макроэкономических показателей, а развития, которое приведет к реальному повышению доходов граждан и обеспечит стабильное улучшение качества жизни населения.

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