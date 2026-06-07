Орешкин: по итогам года ожидается небольшой рост российской экономики
Позитивная динамика была зафиксирована уже по итогам апреля.
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин спрогнозировал небольшой рост российской экономики по итогам текущего года. Об этом он сообщил в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.
По словам чиновника, позитивная динамика была зафиксирована уже по итогам апреля. Отвечая на вопрос о перспективах экономического роста до конца года, Орешкин подтвердил ожидания улучшения показателей, подчеркнув: «Да, небольшой, но будет».
При этом замглавы администрации президента акцентировал внимание на важности устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе. По его мнению, ключевая цель — добиться не просто формального увеличения макроэкономических показателей, а развития, которое приведет к реальному повышению доходов граждан и обеспечит стабильное улучшение качества жизни населения.
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