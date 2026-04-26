Орешкин: «В России очень непростая экономическая ситуация»
В стране дефицит ресурсов и нехватка кадров.
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил об очень непростой ситуации в стране. В частности, это касается дефицита ресурсов и нехватки кадров.
«Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий», — рассказал парламентарий в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
По словам Орешкина, подобная ситуация никак не связана с ограничениями интернета в регионах. Есть и другие, более значимые факторы, оказывающие влияние на экономику.
Ранее сообщалось, что резервы в экономике России во многом исчерпаны. Ситуация осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.