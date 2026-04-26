Экономика
26 апреля 19:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Орешкин: «В России очень непростая экономическая ситуация»

В стране дефицит ресурсов и нехватка кадров.

Автор фото: РИА Новости

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил об очень непростой ситуации в стране. В частности, это касается дефицита ресурсов и нехватки кадров.

«Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий», — рассказал парламентарий в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

По словам Орешкина, подобная ситуация никак не связана с ограничениями интернета в регионах. Есть и другие, более значимые факторы, оказывающие влияние на экономику.

Ранее сообщалось, что резервы в экономике России во многом исчерпаны. Ситуация осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться.

