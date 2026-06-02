Отечественные самолеты могут занять весь авиапарк России, заявили в ОАК
Российские самолеты могут занять как половину, так и весь авиапарк страны. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха. Его слова приводит ТАСС.
Бадеха отметил, что Россия - великая авиационная держава. Здесь авиацию любят больше всех в мире.
«Если совпадут патриотизм, здравый смысл и экономическая эффективность, 50 процентов - не предел», - отмечает он.
Кроме того, развитие гражданского авиастроения становится драйвером роста всего машиностроения.
Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 готовится купить 100 казанских самолетов Ту-214. Первые десять лайнеров поставят заказчику в версии с отдельным местом бортинженера.
