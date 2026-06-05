Отложить снижение порога выручки бизнеса поручил президент России
Порог можно зафиксировать на текущем уровне.
Президент России Владимир Путин заявил о возможности отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС.
С 2026 года был понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается снижение до 15 миллионов, а в последующем - до 10 миллионов.
«Мы подробно обсуждали этот вопрос с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства… Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки», - заявил президент.
Ранее сообщалось, что реальные зарплаты россиян за пять лет выросли на 30 процентов. Уровень безработицы в России - один из самых низких.
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