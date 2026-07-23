Песков заявил о постепенном улучшении ситуации с топливом в регионах
Принятые правительством меры сработали, но контроль пока сохраняется.
Ситуация с топливом в России начала выправляться. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во многом меры, принятые правительством, уже дали результат. Однако он подчеркнул, что расслабляться рано: проблема по-прежнему требует особого внимания и дополнительных решений.
Напомним, Владимир Путин провёл совещание с правительством и заявил, что ключевые отрасли держатся устойчиво, несмотря на попытки расшатать энергетический комплекс извне. Вице-премьер Александр Новак отметил, что топливный рынок частично стабилизировался. Среди принятых мер — запрет на экспорт бензина и дизеля, налоговые стимулы для импорта горючего и увеличения производства.
Кроме того, в начале июля Путин подписал закон, разрешающий получать высокооктановый бензин смешением прямогонного сырья, и продлил до конца года модернизационные соглашения для крупных НПЗ.
Ранее стало известно, как частные АЗС в России отнеслись к антикризисным мерам по топливу. Еще до начала проблем с продажей бензина независимые заправки испытывали проблемы с биржевыми закупками.
Также мы писали, что заправки Казани все ещё страдают от отсутствия бензина, но очереди стали меньше. Последние дни оказались для водителей непростыми: в очередях за бензином приходилось стоять по несколько часов. Для контроля за ситуацией в Татарстане даже создали оперштаб. Рассказываем, что происходит на казанских АЗС.
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