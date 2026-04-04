План ввода жилья в Татарстане выполнен практически наполовину
Из 108 домов по социальной ипотеке сдано девять.
В Татарстане введено в эксплуатацию более 1 миллиона 494 тысяч квадратных метров жилья. Это 47% от плана, поделился данными на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
По словам докладчика, план по линии коммерческого строительства выполнен на 45% - сдано 56 многоквартирных домов, общая площадь которых составляет около 467 тысяч квадратных метров.
Программа социальной ипотеки выполнена на 33%. Из 108 домов, запланированных на этот год, сдано 9 общей площадью свыше 49 тысяч «квадратов». Что касается индивидуального строительства, сдано 49% от запланированного объема, или 978 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Ранее мы писали, что Татарстан стал вторым в России по строительству загородного жилья. Республику опередила только Московская область.
