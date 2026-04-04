Экономика
4 апреля 18:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

План ввода жилья в Татарстане выполнен практически наполовину

Из 108 домов по социальной ипотеке сдано девять.

План ввода жилья в Татарстане выполнен практически наполовину

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане введено в эксплуатацию более 1 миллиона 494 тысяч квадратных метров жилья. Это 47% от плана, поделился данными на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики  Марат Айзатуллин.  

По словам докладчика, план по линии коммерческого строительства выполнен на 45% - сдано 56 многоквартирных домов, общая площадь которых составляет около 467 тысяч квадратных метров.

Программа социальной ипотеки выполнена на 33%. Из 108 домов, запланированных на этот год, сдано 9 общей площадью свыше 49 тысяч «квадратов». Что касается индивидуального строительства, сдано 49% от запланированного объема, или 978 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее мы писали, что Татарстан стал вторым в России по строительству загородного жилья. Республику опередила только Московская область.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.