Экономика
14 марта 18:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Планируемую выпускать на бывшем заводе Toyota модель анонсируют на ПМЭФ

В планах - выпуск 1 тысячи автомобилей в год.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) собираются продемонстрировать модель автомобиля, которую будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в деловых кругах.  

«Партнерская модель будет анонсирована на Петербургском экономическом форуме», — цитирует агентство собеседника.  

В планах – начать серийное производство авто на бывшем заводе Toyota в начале — середине 2026 года. Объем — 1 тысяча автомобилей в год, поделился с ТАСС председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.  

По словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова,  речь идет о запуске производства автомобилей класса люкс Aurus, которое будет налажено совместно с зарубежным партнером.

Ранее мы писали, что сборка прототипов обновленного Aurus Senat началась на заводе в «Алабуге». Планируется модернизация отдельных производственных процессов.

