Экономика
5 августа 21:35
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«Вечерняя Казань»

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Правительство России разрешило на год продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4

Автозаправки обяжут предоставлять информацию об экологическом классе отпускаемого топлива.

Правительство России разрешило на год продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Российским правительством принято постановление, согласно которому до 1 июля 2027 года разрешен выпуск и обращение автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4, проинформировали  в Минэнерго РФ.  

В ведомстве уточнили, что документом предусмотрена возможность производства, ввоза и выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, именуемых также терминами Евро-2, Евро-3, Евро-4.  

Ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 года обращение бензина класса К5 с повышенным содержанием серы, утратило силу, пишет ТАСС. 

- На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива, что позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5), - сообщили в министерстве, уточнив, что решение принято на время и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка.  

- Установленные послабления действуют исключительно в течение ограниченного периода и являются антикризисной мерой, позволяющей обеспечить баланс между требованиями к качеству топлива и необходимостью гарантировать его доступность для потребителей, - отметили в Минэнерго.

Ранее правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года. Ограничения также касаются дизеля и судового топлива ради стабильности внутреннего рынка.

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