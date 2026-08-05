Правительство России разрешило на год продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4
Автозаправки обяжут предоставлять информацию об экологическом классе отпускаемого топлива.
Российским правительством принято постановление, согласно которому до 1 июля 2027 года разрешен выпуск и обращение автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4, проинформировали в Минэнерго РФ.
В ведомстве уточнили, что документом предусмотрена возможность производства, ввоза и выпуска в обращение и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, именуемых также терминами Евро-2, Евро-3, Евро-4.
Ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 года обращение бензина класса К5 с повышенным содержанием серы, утратило силу, пишет ТАСС.
- На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива, что позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5), - сообщили в министерстве, уточнив, что решение принято на время и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка.
- Установленные послабления действуют исключительно в течение ограниченного периода и являются антикризисной мерой, позволяющей обеспечить баланс между требованиями к качеству топлива и необходимостью гарантировать его доступность для потребителей, - отметили в Минэнерго.
Ранее правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года. Ограничения также касаются дизеля и судового топлива ради стабильности внутреннего рынка.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
Спрос на специалистов всегда остается высоким.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.