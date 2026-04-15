Увеличение количества региональных фирм, привлекающих капитал на публичном рынке, положительно скажется на бюджете региона.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Заводы и предприятия республики имеют большой потенциал для выхода на рынок IPO — долевого финансирования. Об этом заявил глава Волго-Вятского главного управления Банка России Андрей Попов на встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым при участи министра экономики региона Марата Шарифуллина.

Увеличение количества региональных фирм, привлекающих капитал на публичном рынке, положительно скажется на бюджете Татарстана, добавил Попов. Он также поблагодарил за стабильный обмен информацией с Минэкономики России — это помогает принимать решения по ключевой ставке и лучше понимать ситуацию.

Также на встрече отметили реализацию программы «Сельский кабинет». В Дрожжановском и Кайбицком районах Татарстана открыты семь пунктов с доступом в интернет, где можно воспользоваться государственными и финансовыми услугами. Повышение доступности в этой сфере является значимым направлением работы ЦБ.

Ранее сообщалось, что в бюджете Казани на 2026 год заложены доходы в размере 63,6 миллиарда рублей, что на 1,2 миллиарда превышает предыдущие планы. Расходы также вырастут на 3,6 миллиарда.

