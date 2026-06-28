Нехватка бензина все же фиксируется.

Автор фото: kremlin.ru

Дефицит топлива в России есть, отметил президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Тем не менее российский лидер считает дефицит некритичным.

«Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он некритический», - заключил глава государства.

Ранее сообщалось, что резервы топлива насчитывают 1,7 миллиона тонн. Это практически соответствует показателям прошлого года - снижение всего на четыре процента. Тем не менее Путин поручил выдерживать обоснованные цены на бензин. Для стабилизации рынка планируется принимать системные меры.

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