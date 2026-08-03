Спрос упал на 81 процент.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Канистры перестали быть дефицитом. По данным SHOT, к концу июля их продажи обвалились на 81 процент. Ещё в июне люди сметали ёмкости с полок, в том числе перекупщики, а теперь всё стихло. Вместе со спросом упали и цены — минус 20 процентов к июню. Средняя 20-литровая канистра сейчас обходится в 1202 рубля, подсчитали аналитики «Платформы ОФД».

К этому добавилось и то, что в регионах начали отменять ограничения на продажу топлива. Бензин снова свободно продают в Московской, Ленинградской, Омской, Астраханской, Волгоградской и Калининградской областях, а также в Чувашии, Краснодарском и Ставропольском краях.

Ранее мы писали, что запрет на экспорт топлива обеспечит спокойную зиму в России и ударит по Западу. Эксперты оценили влияние меры на внутренний рынок и мировые цены.

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