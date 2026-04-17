Экономика
17 апреля 17:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Продажи на рынке новостроек Казани в марте стали худшими за три года

Причиной спада называется исчерпание отложенного спроса, так как изменения условий семейной ипотеки в начале года спровоцировали ажиотажные покупки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В марте на рынке новостроек Казани вместо весеннего оживления продолжилось снижение числа сделок. Об этом говорится в данных службы «Урбан Медиа».

Застройщики продали в Казани 643 квартиры общей площадью 31 тысяча «квадратов», что на 8% ниже февральских показателей, на 34% меньше марта 2025 года и на 40% — марта 2024 года. При этом выручка девелоперов в марте выросла до 8 миллиардов рублей (+396 миллионов к февралю). Средняя цена квадратного метра увеличилась до 256 тысяч рублей (+15 тысяч к февралю), средний бюджет покупки достиг 12,4 миллиона рублей (против 11 миллионов в феврале). Средняя площадь приобретаемых квартир выросла до 48 «квадратов».

Изменение объясняется тем, что студии и компактные квартиры, которые покупались в инвестиционных целях, были скуплены в период январского ажиотажа. Спрос сместился в сторону более просторного жилья и квартир премиум-класса.

По итогам марта больше всего квартир продал «Унистрой», увеличивший продажи почти вдвое — до 101 сделки. Далее следуют «Суварстроит» (92 квартиры), «КамаСтройИнвест» (89), «Ак Барс Дом» (62) и «ТСИ» (40). В топ-5 второй месяц подряд отсутствуют федеральные девелоперы.

Причиной спада называется исчерпание отложенного спроса, так как изменения условий семейной ипотеки в начале года спровоцировали ажиотажные покупки. После этого рынок взял паузу.

Ранее сообщалось, что в марте в Казани цены на новостройки перешли от роста к стагнации, свидетельствует анализ нейросети Алиса AI. В Казани стоимость квадратного метра в новостройках стагнировала (+0,5%) и составила 261 тысячу рублей, тогда как в феврале фиксировался более выраженный рост (+2,6%). Медианная полная стоимость квартиры составила 14,5 миллиона рублей при медианной площади 58,1 квадратных метра. По уровню цен за квадратный метр Казань в марте вошла в тройку наиболее дорогих городов-миллионников, уступив Москве и Санкт-Петербургу.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
