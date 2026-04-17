Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В марте на рынке новостроек Казани вместо весеннего оживления продолжилось снижение числа сделок. Об этом говорится в данных службы «Урбан Медиа».

Застройщики продали в Казани 643 квартиры общей площадью 31 тысяча «квадратов», что на 8% ниже февральских показателей, на 34% меньше марта 2025 года и на 40% — марта 2024 года. При этом выручка девелоперов в марте выросла до 8 миллиардов рублей (+396 миллионов к февралю). Средняя цена квадратного метра увеличилась до 256 тысяч рублей (+15 тысяч к февралю), средний бюджет покупки достиг 12,4 миллиона рублей (против 11 миллионов в феврале). Средняя площадь приобретаемых квартир выросла до 48 «квадратов».

Изменение объясняется тем, что студии и компактные квартиры, которые покупались в инвестиционных целях, были скуплены в период январского ажиотажа. Спрос сместился в сторону более просторного жилья и квартир премиум-класса.

По итогам марта больше всего квартир продал «Унистрой», увеличивший продажи почти вдвое — до 101 сделки. Далее следуют «Суварстроит» (92 квартиры), «КамаСтройИнвест» (89), «Ак Барс Дом» (62) и «ТСИ» (40). В топ-5 второй месяц подряд отсутствуют федеральные девелоперы.

Причиной спада называется исчерпание отложенного спроса, так как изменения условий семейной ипотеки в начале года спровоцировали ажиотажные покупки. После этого рынок взял паузу.

Ранее сообщалось, что в марте в Казани цены на новостройки перешли от роста к стагнации, свидетельствует анализ нейросети Алиса AI. В Казани стоимость квадратного метра в новостройках стагнировала (+0,5%) и составила 261 тысячу рублей, тогда как в феврале фиксировался более выраженный рост (+2,6%). Медианная полная стоимость квартиры составила 14,5 миллиона рублей при медианной площади 58,1 квадратных метра. По уровню цен за квадратный метр Казань в марте вошла в тройку наиболее дорогих городов-миллионников, уступив Москве и Санкт-Петербургу.

