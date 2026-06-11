Экономика
11 июня 12:38
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«Вечерняя Казань»

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Путин допустил дальнейшее снижение ключевой ставки

По словам президента, инфляция составляет 5 с небольшим процентов.

Путин допустил дальнейшее снижение ключевой ставки

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом он заявил на совещании с правительством, передает РИА Новости.

Путин заметил, что в стране падает инфляция, которая составляет 5 с небольшим процентов.

«Мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров», – заявил президент.

Ранее Герман Греф назвал размер ключевой ставки для запуска цикла инвестиций. Глава Сбербанка считает, что показатель должен достигнуть 10-12%. Напомним, сейчас ключевая ставка Центрального банка составляет 14,5% годовых.

Также четырех «всадников апокалипсиса» экономики России назвал Греф. В списке высокая процентная ставка, растущая налоговая нагрузка, крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами.

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