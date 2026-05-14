Автор фото: kremlin.ru

Не затрагивать «грустные темы», а также не говорить о ключевой ставке пообещал президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей России. Его слова передает РБК.

Путин напомнил, что съезд юбилейный, поэтому он не будет говорить о грустном.

«Не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия «длинных» денег и об укреплении рубля», — заметил Путин.

По словам президента, в стране имеется много сложных вопросов и проблем, которые нужно решать вместе. При этом машиностроители продолжают работать в непростых условиях, включая разрыв связей с иностранными контрагентами и давление со стороны недружественных стран, подчеркнул глава государства.

Ранее в Центробанке снизили на 0,5 процентных пункта ключевую ставку, новый показатель составил 14,5%. ПО данным ЦБ, в первом квартале российская экономика замедлилась, в том числе из-за подстройки к произошедшим налоговым изменениям. Помимо этого, повлияли меньшее количество рабочих дней и неблагоприятные погодные условия. Прогноз по росту ВВП в 2026 году сохранен на уровне 0,5–1,5%.

