Путин объяснил, чем вызвана отрицательная динамика экономики России
За первые два месяца года ВВП сократился на 1,8 процента.
Причины отрицательной динамики экономики России - календарные, погодные и сезонные факторы, пояснил Владимир Путин, ссылаясь на специалистов.
Согласно статистике, экономическая динамика показывает снижение два месяца подряд. За январь и февраль ВВП уменьшился на 1,8%. Снижение затронуло обрабатывающие отрасли, промышленное производство в целом, а также строительство, подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что в январе нынешнего года было на два рабочих дня меньше, чем в первый месяц 2025 года, а в феврале — на один.
- Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране, - отметил российский президент.
Ранее премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин заявил о комплексе проблем, с которыми сегодня сталкивается республика. С докладом он выступил на двадцатом заседании Госсовета Татарстана.
