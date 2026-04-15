Экономика
15 апреля 19:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Путин объяснил, чем вызвана отрицательная динамика экономики России

За первые два месяца года ВВП сократился на 1,8 процента.

Автор фото: РИА Новости

Причины отрицательной динамики экономики России - календарные, погодные и сезонные факторы, пояснил Владимир Путин, ссылаясь на специалистов.  

Согласно статистике, экономическая динамика показывает снижение два месяца подряд. За январь и февраль ВВП уменьшился на 1,8%. Снижение затронуло обрабатывающие отрасли, промышленное производство в целом, а также строительство, подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в январе нынешнего года было на два рабочих дня меньше, чем в первый месяц 2025 года, а в феврале — на один.   

- Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране, - отметил российский президент.

Ранее премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин заявил о комплексе проблем, с которыми сегодня сталкивается республика. С докладом он выступил на двадцатом заседании Госсовета Татарстана.

