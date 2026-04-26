Экономика
26 апреля 15:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Путин освободил общепит от НДС до конца года

Глава государства подписал соответствующий закон.

Путин освободил общепит от НДС до конца года

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предприниматели из сферы общепита освобождены от уплаты НДС до конца 2026 года, сообщает RT со ссылкой на сайт опубликования правовых актов.

Отметим, что новый закон касается лишь тех предпринимателей, которые утратили право на освобождение от уплаты НДС или применения патента, получив в 2025 году доход менее 60 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что повышение НДС крайне негативно отразилось на сфере казанского общепита. Статистика показала, что ряд заведений с неустойчивой финансовой моделью не выдержал повышенной налоговой нагрузки.

Також ранее мы писали о том, что в мае вступает в силу ряд законов, касающихся маркировки сладостей и радиоэлектроники в системе «Честный знак». Кроме того, с 22 мая вступает в силу новое правило для получения единого пособия.

