Путин подписал закон о крупных штрафах для маркетплейсов за нарушения
Наказывать будут за подделку карточек товаров, отказ в ответе на жалобы и манипуляции с ценами.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность для маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов. Документ дополняет КоАП новыми статьями. Если оператор платформы не проверил данные в карточке товара или необоснованно удалил её, должностным лицам грозит штраф от 30 до 80 тысяч рублей, компаниям — от 50 до 100 тысяч.
За манипуляции с ценами юрлица заплатят от 100 до 300 тысяч рублей. За отказ рассматривать жалобы продавцов или покупателей — от 100 до 500 тысяч. Такие же санкции ввели за необоснованное занижение рейтинга продавца или изменение положения его товара в поиске. Отдельно наказывать будут и самих продавцов за нарушение правил размещения предложений: первый раз до 70 тысяч для юрлиц, повторно — до 200 тысяч.
Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что регулирование платформ защитит потребителей от контрафакта и сделает взаимодействие граждан и бизнеса с маркетплейсами предсказуемым.
Основные положения закона вступают в силу с 1 октября 2026 года.
Ранее мы писали, что торговые сети просят поставщиков самих развозить товары в магазины. Ретейлеры опасаются за свои склады и хотят переложить логистику на производителей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
Спрос на специалистов всегда остается высоким.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.