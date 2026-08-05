Экономика
5 августа 13:44
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«Вечерняя Казань»

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Путин подписал закон о крупных штрафах для маркетплейсов за нарушения

Наказывать будут за подделку карточек товаров, отказ в ответе на жалобы и манипуляции с ценами.

Путин подписал закон о крупных штрафах для маркетплейсов за нарушения

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность для маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов. Документ дополняет КоАП новыми статьями. Если оператор платформы не проверил данные в карточке товара или необоснованно удалил её, должностным лицам грозит штраф от 30 до 80 тысяч рублей, компаниям — от 50 до 100 тысяч.

За манипуляции с ценами юрлица заплатят от 100 до 300 тысяч рублей. За отказ рассматривать жалобы продавцов или покупателей — от 100 до 500 тысяч. Такие же санкции ввели за необоснованное занижение рейтинга продавца или изменение положения его товара в поиске. Отдельно наказывать будут и самих продавцов за нарушение правил размещения предложений: первый раз до 70 тысяч для юрлиц, повторно — до 200 тысяч.

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что регулирование платформ защитит потребителей от контрафакта и сделает взаимодействие граждан и бизнеса с маркетплейсами предсказуемым.

Основные положения закона вступают в силу с 1 октября 2026 года.

Ранее мы писали, что торговые сети просят поставщиков самих развозить товары в магазины. Ретейлеры опасаются за свои склады и хотят переложить логистику на производителей.

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