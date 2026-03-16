За 11 месяцев жители потратили 281 миллиард рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В феврале 2026 года траты россиян на новые авто стали минимальными за последние 11 месяцев. Общая потраченная сумма составила около 281 миллиарда рублей. Такое исследование провели специалисты компании «Газпромбанк автолизинг» и аналитического агентства «Автостат», пишет ТАСС.

Тем не менее показатель превышает уровень годичной давности на 15,8 процента (в феврале 2025 года сумма составила 245,5 миллиарда). Но объем потраченных денег все-таки меньше. Россияне готовы тратиться на китайские авто, однако их доля сокращается. В феврале было продано 31,1 тысячи новых китайских машин на сумму 120,5 миллиарда рублей. На долю китайских брендов пришлось 42,9 процента от общей суммы затраченных денег.

Следом идут российские марки. На покупку машин которых в феврале направлено 63,3 миллиарда рублей. А на «европейцев» россияне потратили 32,7 миллиарда.

Ранее сообщалось, что в феврале 2026 года россияне получили в банках на покупку новых и подержанных легковых автомобилей порядка 106 миллиардов рублей. Это на 9 процентов выше показателя января текущего года и на 26 процентов — февраля 2025-го.

