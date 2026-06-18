Министр Ханифов объяснил, почему контейнеры выгоднее везти через республику, а не через Москву.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Объём грузовых перевозок речным транспортом в Татарстане по итогам 2025 года упал до 26,2 миллиона тонн — это минус 21 процент к 2025 году. До этого динамика была растущей: с 29 миллионов тонн в 2022-м показатель поднялся до рекордных 33 миллионов в 2024-м. Но теперь пошёл спад, о котором на конференции «Партнёрство в рамках ЕАЭС — АСЕАН» рассказал министр транспорта республики Фарит Ханифов.

Однако саму ситуацию он драматизировать не стал. Напротив, подчеркнул, что по логистике Татарстан уже обходит Московскую область. В столичном регионе — жёсткий контейнерный дисбаланс: 10 контейнеров импорта на один экспортный. А республика, по словам министра, способна генерировать обратный, экспортный поток.

«Для того чтобы впустую контейнеры не возить, мы предлагаем сэкономить неделю и 10–15 процентов от стоимости и в качестве хаба использовать Татарстан», — заявил он.

В регионе уже созданы крупные мультимодальные логистические центры — Свияжский комплекс на Волге с железнодорожными подходами и комплекс имени Дэн Сяопина на Каме.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал Татарстан лидером по развитию речных портов. В республике реализован один из новых портовых проектов, которые возрождают грузовые перевозки по рекам.

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