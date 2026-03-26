Ведомство пригрозило принять меры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Федеральная антимонопольная служба предупредила крупных ретейлеров о недопустимости «необоснованного» повышения цен на яйца перед Пасхой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ретейлеры также не должны завышать цены на кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары, которые пользуются повышенным спросом перед праздниками.

При необходимости ФАС примет соответствующие меры. В ведомстве подчеркнули, что в случае снижения отпускных цен поставщиками торговым сетям нужно сделать товары дешевле.

Напомним, говорилось, что из-за Масленицы цены на яйца резко подскочили. Оптовая стоимость выросла более чем на 80 процентов.

Помимо этого сообщалось, что в Татарстане заметно подешевели огурцы и немного - сыры. А вот свежие помидоры прибавили в цене.

