Экономика
26 марта 13:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Ретейлеров предостерегли от повышения цен на яйца перед Пасхой

Ведомство пригрозило принять меры.

Ретейлеров предостерегли от повышения цен на яйца перед Пасхой

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Федеральная антимонопольная служба предупредила крупных ретейлеров о недопустимости «необоснованного» повышения цен на яйца перед Пасхой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ретейлеры также не должны завышать цены на кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары, которые пользуются повышенным спросом перед праздниками.

При необходимости ФАС примет соответствующие меры. В ведомстве подчеркнули, что в случае снижения отпускных цен поставщиками торговым сетям нужно сделать товары дешевле.

Напомним, говорилось, что из-за Масленицы цены на яйца резко подскочили. Оптовая стоимость выросла более чем на 80 процентов.

Помимо этого сообщалось, что в Татарстане заметно подешевели огурцы и немного - сыры. А вот свежие помидоры прибавили в цене.

