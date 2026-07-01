Мера поможет матерям и отцам следить за финансами несовершеннолетних и защищать их от мошенников.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 июля родители смогут отслеживать счета и вклады своих детей, получая соответствующие выписки. Эта мера поможет матерям и отцам следить за финансами несовершеннолетних и защищать их от мошенников, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова передает сайт нижней палаты.

По словам спикера, за полтора года было принято 13 законов против цифровых преступлений. Благодаря этому почти исчезло дропперство, то есть преступление, при котором подростки продают мошенникам свои карты и счета. Теперь за это грозит уголовное наказание.

Мошенники придумывают новые схемы, поэтому в Госдуме на рассмотрении находятся еще три законопроекта по этой теме, подчеркнул Володин.

Ранее сообщалось, что молодые казанцы мечтают накопить почти 4 миллиона рублей. За год доля молодых жителей столицы Татарстана, мечтающих о достатке, увеличилась с 46% до 66%.

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